Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo và Dịch Vụ Hàng Không Hải Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sân Bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

 Tư vấn và bán các sản phẩm tại quầy bách hóa (đặc sản, lưu niệm, mỹ nghệ..) tại các cửa hàng.

 Chịu trách nhiệm thu tiền, in hóa đơn cho khách hàng.

 Theo dõi, kiểm soát, giao nhận, vệ sinh, trưng bày hàng hóa tại cửa hàng.

 Báo cáo bán hàng hàng ngày và tháng.

 Được điều động, phân công, luân chuyển trong quá trình làm việc.

 Duy trì hình ảnh sạch sẽ, thân thiện, chuyên nghiệp, giữ gìn vệ sinh tại cửa hàng ngăn nắp, gọn gàng.

 Chịu trách nhiệm về dòng tiền, tài sản của công ty trong thời gian làm việc.

 Hỗ trợ bộ phận khác khi được yêu cầu.

 Thực hiện theo sự phân công, sắp xếp của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

 Nam/Nữ, độ tuổi: 20 - 30 tuổi.

 TC trở lên.

 Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 Ưu tiên ứng viên biết thêm các ngoại ngữ khác (tiếng Trung,tiếng Hàn...)

 Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

 Trung thực, năng động, nhiệt tình.

 Có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

• Tổng thu nhập: 6.000.000đ/tháng + Phụ cấp cơm ca + Phụ cấp trang điểm + Phụ cấp doanh số. Tổng Thu nhập từ 8 triệu trở lên.

 Ngoài mức lương, người lao động sẽ được hưởng thêm các quyền lợi sau:

 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

 Chế độ đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo định kỳ của Công ty.

 Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

 Thưởng theo hiệu quả hoạt động kinh doanh trong năm.

 Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...

 Hưởng các khoản thưởng các ngày Lễ như: Tết Dương lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, Quốc Khánh 2/9, Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10).

 Tham gia các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, tiệc các ngày lễ..... và hưởng chế độ của Công đoàn.

 Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

