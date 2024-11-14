Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 64 - 70 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lập danh sách kiểm tra định kỳ hệ thống cần bảo trì.

Nhận thông tin hư hỏng (zalo, phần mềm bảo trì...) tự khắc phục hoặc thông tin đến nhà thầu, bộ phận bảo trì cơ động để sửa chữa kịp thời.

Hỗ trợ cửa hàng các công việc kỹ thuật như bảo trì điện, nước,...

Có thể vào tăng ca hỗ trợ khi có sự cố khẩn cấp được yêu cầu bởi quản lý trực tiếp.

Giám sát nhà thầu thi công cải tạo sửa chữa siêu thị, đảm bảo nhà thầu thi công đúng bản vẽ, an toàn và chất lượng.

Đảm bảo nhà thầu bảo trì đúng chuẩn và qui trình.

Đôn đóc nhà thầu sưả chữa các sự cố hỏng hóc kịp thời.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung Cấp, Trung cấp nghề về chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh hoặc các ngành liên quan kỹ thuật, ...

Có 2 năm kinh nghiệm làm công việc bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, điện lạnh, kỹ thuật

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc. Luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi cần thiết

Làm việc theo ca: 8h30 - 17h30, 14h - 22h và 21h - 5h (thường kết thúc trước 4h sáng hôm sau)

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

