Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

ANNAM GOURMET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
ANNAM GOURMET Pro Company

Sửa chữa/Bảo trì điện nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện nước Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64

- 70 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lập danh sách kiểm tra định kỳ hệ thống cần bảo trì.
Nhận thông tin hư hỏng (zalo, phần mềm bảo trì...) tự khắc phục hoặc thông tin đến nhà thầu, bộ phận bảo trì cơ động để sửa chữa kịp thời.
Hỗ trợ cửa hàng các công việc kỹ thuật như bảo trì điện, nước,...
Có thể vào tăng ca hỗ trợ khi có sự cố khẩn cấp được yêu cầu bởi quản lý trực tiếp.
Giám sát nhà thầu thi công cải tạo sửa chữa siêu thị, đảm bảo nhà thầu thi công đúng bản vẽ, an toàn và chất lượng.
Đảm bảo nhà thầu bảo trì đúng chuẩn và qui trình.
Đôn đóc nhà thầu sưả chữa các sự cố hỏng hóc kịp thời.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung Cấp, Trung cấp nghề về chuyên ngành kỹ thuật điện, điện lạnh hoặc các ngành liên quan kỹ thuật, ...
Có 2 năm kinh nghiệm làm công việc bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, điện lạnh, kỹ thuật
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc. Luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi cần thiết
Làm việc theo ca: 8h30 - 17h30, 14h - 22h và 21h - 5h (thường kết thúc trước 4h sáng hôm sau)

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ANNAM GOURMET Pro Company

ANNAM GOURMET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

