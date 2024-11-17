Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Chuẩn bị nguyên vật liệu trong ca làm việc.

Nắm được chính xác về định lượng và công thức tất cả các món ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng.

Chế biến món ăn, trình bày và trang trí theo tiêu chuẩn nhà hàng.

Đặt hàng, sắp xếp và quản lý nguyên vật liệu trong khu vực bếp.

Đảm bảo chất lượng món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo dõi, kiểm tra và bảo quản các loại dụng cụ bếp, tủ đông, tủ mát, lò, bếp, ..

Làm việc an toàn với các dụng cụ sử dụng hàng ngày trong khu vực bếp.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC/CD/ĐH

Ưu tiên làm lâu dài

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, thật thà

Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 25k-30k/giờ

Thử việc 1-2 tuần

Thưởng: lễ Tết, ...

Phụ cấp tiền ăn.

Thời gian làm việc: Partime: Từ 7h-14h hoặc từ 14h-21h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin