Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 12 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Chuẩn bị nguyên vật liệu trong ca làm việc.
Nắm được chính xác về định lượng và công thức tất cả các món ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng.
Chế biến món ăn, trình bày và trang trí theo tiêu chuẩn nhà hàng.
Đặt hàng, sắp xếp và quản lý nguyên vật liệu trong khu vực bếp.
Đảm bảo chất lượng món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo dõi, kiểm tra và bảo quản các loại dụng cụ bếp, tủ đông, tủ mát, lò, bếp, ..
Làm việc an toàn với các dụng cụ sử dụng hàng ngày trong khu vực bếp.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp TC/CD/ĐH
Ưu tiên làm lâu dài
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, thật thà
Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 25k-30k/giờ
Thử việc 1-2 tuần
Thưởng: lễ Tết, ...
Phụ cấp tiền ăn.
Thời gian làm việc: Partime: Từ 7h-14h hoặc từ 14h-21h30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
