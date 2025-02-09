Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG

Phụ bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ Bếp trưởng và các thành viên trong bếp chuẩn bị nguyên liệu (rửa, cắt, sơ chế thực phẩm).
Đảm bảo khu vực làm việc và các dụng cụ bếp luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thực hiện các công việc theo phân công: chế biến món ăn đơn giản, bày biện món ăn.
Kiểm tra, sắp xếp và bảo quản nguyên vật liệu, thực phẩm trong bếp.
Tham gia hỗ trợ dọn dẹp và vệ sinh bếp sau khi kết thúc ca làm việc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bếp trưởng hoặc Quản lý nhà hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng hoặc phục vụ
THỜI GIAN LÀM VIỆC LUÂN CA :
+ 6:30am - 14:30pm
+ 14:30pm - 22:30pm
Thời gian làm việc: 8 tiếng mỗi ngày
Thời gian nghỉ: 1 tiếng mỗi ngày
Ngày nghỉ: 2 ngày/tháng
Thời gian thử việc: 2 tháng

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Được bao bữa ăn trong ca làm việc
Chúng tôi mong được chào đón bạn vào đội ngũ của mình!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG

CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 25 Hàng Lược

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

