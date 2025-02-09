Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ Bếp trưởng và các thành viên trong bếp chuẩn bị nguyên liệu (rửa, cắt, sơ chế thực phẩm).

Đảm bảo khu vực làm việc và các dụng cụ bếp luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện các công việc theo phân công: chế biến món ăn đơn giản, bày biện món ăn.

Kiểm tra, sắp xếp và bảo quản nguyên vật liệu, thực phẩm trong bếp.

Tham gia hỗ trợ dọn dẹp và vệ sinh bếp sau khi kết thúc ca làm việc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bếp trưởng hoặc Quản lý nhà hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc

Có tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng hoặc phục vụ

THỜI GIAN LÀM VIỆC LUÂN CA :

+ 6:30am - 14:30pm

+ 14:30pm - 22:30pm

Thời gian làm việc: 8 tiếng mỗi ngày

Thời gian nghỉ: 1 tiếng mỗi ngày

Ngày nghỉ: 2 ngày/tháng

Thời gian thử việc: 2 tháng

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Được bao bữa ăn trong ca làm việc

Chúng tôi mong được chào đón bạn vào đội ngũ của mình!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH TẦM NHÌN HÀ GIANG

