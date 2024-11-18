Tuyển Biên phiên dịch PTL International Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134/6 Đào Duy Anh, phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc phòng marketing

- Thực hiện các công việc văn phòng và thông dịch đơn giản cho sếp

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing nói chung

- Yêu thích MKT, có gu thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo, nhanh nhạy với công nghệ hiện đại.

- Có kinh nghiệm biên-phiên dịch tiếng Hàn

- Topik 5 trở lên

- Biết sử dụng các kỹ năng cơ bản văn phòng như word, excel,...

Tại PTL International Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và thu nhập ổn định, mức lương cụ thể theo thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm

- Làm việc trong môi trường năng động, thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ.

- Có cơ hội thăng tiến và gắn bó với Công ty lâu dài.

- Lương tháng thứ 13, hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định tại Luật Lao động: BHXH, BHYT ...

- Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, và sáng thứ 7 nghỉ/ làm việc cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PTL International Vina

