Tuyển Biên phiên dịch PTL International Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

PTL International Vina
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
PTL International Vina

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại PTL International Vina

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 134/6 Đào Duy Anh, phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc phòng marketing
- Thực hiện các công việc văn phòng và thông dịch đơn giản cho sếp
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên (Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing nói chung
- Yêu thích MKT, có gu thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo, nhanh nhạy với công nghệ hiện đại.
- Có kinh nghiệm biên-phiên dịch tiếng Hàn
- Topik 5 trở lên
- Biết sử dụng các kỹ năng cơ bản văn phòng như word, excel,...

Tại PTL International Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và thu nhập ổn định, mức lương cụ thể theo thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm
- Làm việc trong môi trường năng động, thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ.
- Có cơ hội thăng tiến và gắn bó với Công ty lâu dài.
- Lương tháng thứ 13, hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định tại Luật Lao động: BHXH, BHYT ...
- Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6, và sáng thứ 7 nghỉ/ làm việc cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PTL International Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PTL International Vina

PTL International Vina

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B04, Khu nhà ở sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ tổng tham mưu - Bộ Quốc Phòng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

