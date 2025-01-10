Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email hoặc các kênh khác.

Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo lòng tin và sự hài lòng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý..

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có laptop cá nhân và sử dụng máy tính thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Thu nhập: Từ 10 triệu- 20 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.