Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN IVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN IVS
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IVS

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IVS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 180

- 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc về quản lý chất lượng dự án về công nghệ phần mềm
Tham gia các cuộc họp với đội nhóm dự án. Ghi nhận tình hình dự án.
Tạo các quy trình đặc thù riêng cho các dòng dự án.
Giám sát các issue/risk dự án.
Giám sát các dự án tuân thủ quy trình công ty.
Làm báo cáo về chất lượng và quy trình.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm và Quản lý dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm QA trong các dự án gia công phần mềm (ưu tiên các dự án cho thị trường Nhật Bản)
Chăm chỉ, ham học hỏi
Có tư duy logic
Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt
Kỹ năng tự hoạch định công việc, chịu được áp lực cao, thích ứng với môi trường làm việc.
Khá/Giỏi tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là một lợi thế.
Có kinh nghiệm/kiến thức về quy trình kiểm soát chất lượng, kiến thức về ISO là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IVS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IVS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IVS

CÔNG TY CỔ PHẦN IVS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 180-182, Đường Lý Chính Thắng , Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

