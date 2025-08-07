Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 200 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng giáo trình, bài giảng chi tiết về các kiến thức liên quan
Giảng dạy lý thuyết tại học viện hoặc các buổi workshop,hội thảo
Cập nhật kiến thức
Hướng dẫn học viên các kỹ thuật trong quy trình
Đảm bảo kỹ thuật tay nghề của học viên
Đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra lý thuyết + thực hành
Quản lý lớp học
Sắp xếp chuẩn bị tài liệu, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy
Đảm bảo vệ sinh- an toàn khu vực nơi làm việc
Phối hợp các bộ phận khác quản bá dịch vụ và sản phẩm của trung tâm
Tham gia các buổi đào tạo,hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại spa và TMV
+ Có ngoại hình ưa nhìn
+ Da sáng
+ Thái độ chuyên nghiệp
+ Chịu được áp lực
+ Xây dựng được giáo trình, bài giảng chi tiết về các kiến thức liên quan.
+ Kỹ năng truyền đạt tốt, yêu nghề và có tinh thần hợp tác trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Du lịch, teambuilding, ưu đãi nội bộ, các hoạt động khác theo quy định Công ty
Đào tạo và phát triển năng lực
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
