Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng giáo trình, bài giảng chi tiết về các kiến thức liên quan

Giảng dạy lý thuyết tại học viện hoặc các buổi workshop,hội thảo

Cập nhật kiến thức

Hướng dẫn học viên các kỹ thuật trong quy trình

Đảm bảo kỹ thuật tay nghề của học viên

Đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra lý thuyết + thực hành

Quản lý lớp học

Sắp xếp chuẩn bị tài liệu, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy

Đảm bảo vệ sinh- an toàn khu vực nơi làm việc

Phối hợp các bộ phận khác quản bá dịch vụ và sản phẩm của trung tâm

Tham gia các buổi đào tạo,hội thảo để nâng cao trình độ chuyên môn

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc kinh nghiệm giảng dạy

+ Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại spa và TMV

+ Có ngoại hình ưa nhìn

+ Da sáng

+ Thái độ chuyên nghiệp

+ Chịu được áp lực

+ Xây dựng được giáo trình, bài giảng chi tiết về các kiến thức liên quan.

+ Kỹ năng truyền đạt tốt, yêu nghề và có tinh thần hợp tác trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh: Thu nhập hấp dẫn, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng tháng, quý,...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Du lịch, teambuilding, ưu đãi nội bộ, các hoạt động khác theo quy định Công ty

Đào tạo và phát triển năng lực

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM

