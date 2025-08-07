Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GOLAZY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLAZY
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLAZY

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLAZY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 46 đường 23 Khu đô thị thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Là cầu nối giữa khách hàng và đội ngũ phát triển phần mềm.
Thu thập, phân tích và làm rõ yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng.
Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu (BRD, SRS, User Stories, Use Case,...).
Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật trong việc hiểu rõ nghiệp vụ và giải pháp.
Tham gia kiểm tra hệ thống ở góc độ nghiệp vụ (UAT).
Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo dự án đúng tiến độ và chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Business Analyst trong lĩnh vực IT.
2 năm kinh nghiệm trở lên
Thành thạo trong việc phân tích nghiệp vụ, xử lý tình huống và giao tiếp với nhiều bên liên quan.
Có kiến thức tốt về mô hình hóa nghiệp vụ (BPMN, UML), viết tài liệu BA chuyên nghiệp.
Thành thạo các công cụ như: Jira, Confluence, Figma, Balsamiq, Draw.io,...
Ưu tiên ứng viên từng làm việc theo mô hình Agile/Scrum.
Ưu tiên ứng viên có khả năng lead BA trong dự án hoặc dẫn dắt nghiệp vụ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các dự án ecommerce, hrm, crm, edu…
Kỹ năng tiếng Anh tốt là một lợi thế (đọc hiểu tài liệu, giao tiếp với khách hàng).
Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng nước ngoài là một lợi thế.
Có tư duy giải pháp tốt, đóng góp được vào kiến trúc sản phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLAZY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn + thưởng dự án, thưởng hiệu suất.
Review lương định kỳ 2 lần/năm.
Làm việc trong môi trường IT năng động, minh bạch và linh hoạt.
Cơ hội thăng tiến lên Lead BA, PO, PM,...
Tham gia khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, hỗ trợ chi phí học tập.
Nghỉ phép, BHXH, bảo hiểm sức khỏe, team building, du lịch hàng năm,...

