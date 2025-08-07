Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

• Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, brochure, catalogue, infographic cho các chiến dịch marketing

• Tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn

• Thiết kế giao diện website, landing page và các tài liệu truyền thông nội bộ

• Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu truyền thông

• Tham gia vào quá trình brainstorm ý tưởng sáng tạo cho các dự án thiết kế

• Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và đề xuất ý tưởng cải tiến cho các sản phẩm truyền thông

Yêu Cầu Công Việc

Thời gian làm việc parttime linh động tối thiểu 4-5 buổi/tuần

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp lương cứng UPTO 3M

- Được hỗ trợ dấu thực tập. Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, văn hóa học tập mạnh mẽ

- Cơ hội review lên chính thức

- Tham gia Câu lạc bộ và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)

- Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

