Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

• Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, brochure, catalogue, infographic cho các chiến dịch marketing
• Tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn
• Thiết kế giao diện website, landing page và các tài liệu truyền thông nội bộ
• Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ marketing để đảm bảo các thiết kế phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu truyền thông
• Tham gia vào quá trình brainstorm ý tưởng sáng tạo cho các dự án thiết kế
• Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và đề xuất ý tưởng cải tiến cho các sản phẩm truyền thông

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc parttime linh động tối thiểu 4-5 buổi/tuần

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp lương cứng UPTO 3M
- Được hỗ trợ dấu thực tập. Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, văn hóa học tập mạnh mẽ
- Cơ hội review lên chính thức
- Tham gia Câu lạc bộ và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa - thể thao - nghệ thuật được công ty tài trợ (Ví dụ: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, âm nhạc, tiếng anh, game...)
- Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết... hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Khối A, Tòa nhà Sông Đà, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

