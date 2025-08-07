Tuyển Trợ lý giám đốc TIAN-YOU PRECISION CO., LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại TIAN-YOU PRECISION CO., LTD
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường Na1, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giao tiếp và hỗ trợ ngôn ngữ Trung – Việt: Biên Phiên dịch trong các cuộc họp, tài liệu, hợp đồng...
Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu.
Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung lưu loát (biết đánh máy)
Có kinh nghiệm làm trợ lý, nhân viên văn phòng
Thành thạo kỹ năng văn phòng (Word, Excel, Email...)
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại TIAN-YOU PRECISION CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ, bảo hiểm, phúc lợi theo pháp luật hiện hành
Chế độ lương, thưởng tháng 13, lễ tết, cưới hỏi, ma chay,...
Tăng lương, khen thưởng hằng năm
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc hòa đồng, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TIAN-YOU PRECISION CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
