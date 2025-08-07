Tuyển Trợ lý giám đốc TIAN-YOU PRECISION CO., LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Na1, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giao tiếp và hỗ trợ ngôn ngữ Trung – Việt: Biên Phiên dịch trong các cuộc họp, tài liệu, hợp đồng...

Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu.

Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung lưu loát (biết đánh máy)

Có kinh nghiệm làm trợ lý, nhân viên văn phòng

Thành thạo kỹ năng văn phòng (Word, Excel, Email...)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại TIAN-YOU PRECISION CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ, bảo hiểm, phúc lợi theo pháp luật hiện hành

Chế độ lương, thưởng tháng 13, lễ tết, cưới hỏi, ma chay,...

Tăng lương, khen thưởng hằng năm

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc hòa đồng, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TIAN-YOU PRECISION CO., LTD

