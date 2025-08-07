Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – VẬN TẢI – DU LỊCH HOÀNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Ngọc Hà, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán.

Phân loại và ghi chép các nghiệp vụ kế toán.

Lập báo cáo kế toán định kỳ.

Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ngân sách.

Hỗ trợ trong việc quản lý và theo dõi các khoản thu chi.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Có kỹ năng phân tích số liệu, xử lý thông tin chính xác và nhanh chóng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – VẬN TẢI – DU LỊCH HOÀNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-12 triệu, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – VẬN TẢI – DU LỊCH HOÀNG VIỆT

