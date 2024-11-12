Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sảnh AB Tòa Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm;
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm theo lộ trình;
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành
Làm được fulltime, độ tuổi từ 18-35 tuổi
Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề
Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6 triệu + Thưởng (Thưởng lương tháng 13, Thưởng hoa hồng, Lễ tết, Sinh nhật,....) +%KPI + Phụ cấp (gửi xe, điện thoại). Thu nhập 6-10 triệu
Môi trường năng động, trẻ trung, Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.
Cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng (từ Nhân viên – Mentor – Leader – Gíam đốc)
Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước;
Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe; review lương 6 tháng/lần
Leader đào tạo tận tình, chu đáo;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

