Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sảnh AB Tòa Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm;
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm theo lộ trình;
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành
Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6 triệu + Thưởng (Thưởng lương tháng 13, Thưởng hoa hồng, Lễ tết, Sinh nhật,....) +%KPI + Phụ cấp (gửi xe, điện thoại). Thu nhập 6-10 triệu
Môi trường năng động, trẻ trung, Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.
Cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng (từ Nhân viên – Mentor – Leader – Gíam đốc)
Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước;
Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe; review lương 6 tháng/lần
Leader đào tạo tận tình, chu đáo;
