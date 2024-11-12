Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sảnh AB Tòa Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Chăm sóc khách hàng

Định kỳ gọi điện chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm;

Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm theo lộ trình;

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp, Cao Đẳng, Đại học các chuyên ngành

Làm được fulltime, độ tuổi từ 18-35 tuổi

Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề

Có Laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6 triệu + Thưởng (Thưởng lương tháng 13, Thưởng hoa hồng, Lễ tết, Sinh nhật,....) +%KPI + Phụ cấp (gửi xe, điện thoại). Thu nhập 6-10 triệu

Môi trường năng động, trẻ trung, Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.

Cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng (từ Nhân viên – Mentor – Leader – Gíam đốc)

Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước;

Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe; review lương 6 tháng/lần

Leader đào tạo tận tình, chu đáo;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

