Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 74 - 82 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Mức lương
74 - 82 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Mỹ SSU, 12

- 12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 74 - 82 Triệu

Làm việc qua kênh Chat trên Ứng dụng ShopeeFood.
Tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của User.
Phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra.
Sử dụng linh hoạt các công cụ, phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời và chuyên nghiệp.
Chủ động liên hệ với Tài xế/ Nhà hàng qua kênh call khi phát sinh (nếu có).
Ghi nhận và chuyển thông tin đến các phòng ban liên quan để hỗ trợ cho Shipper/User/Merchant.

Với Mức Lương 74 - 82 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, yêu cầu test đánh máy ≥ 45WPM.
Thành thạo kỹ năng lắng nghe và giao tiếp.
Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống khi khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh.
Ứng viên không vướng bận các lịch học và lịch làm khác, có thể làm việc xoay ca.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc CSKH >3 tháng.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thử việc 7.400.000 – Chính thức 8.200.000 (đã bao gồm LCB và KPI)
Đào tạo có lương (164k/ngày training, nhận sau 2 tháng thử việc)
Ký hợp đồng đầy đủ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.......theo quy định Nhà Nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.
Có lộ trình thăng tiến dành cho những nhân viên có năng lực.
Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật, cưới...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-82 Thăng Long, phường 4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

