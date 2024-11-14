Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161A - 163 - 165 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập...), hệ thống hơn 130 cửa hàng, 800 nhân sự trên cả nước. Công việc cụ thể của vị trí bao gồm:

Tư vấn sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ và các thiết bị thể thao qua các trang thương mại điện tử và fanpage Công ty.

Xử lý khiếu nại và giải đáp thắc mắc của khách hàng

Báo cáo công việc với Trưởng bộ phận

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.

Năng động, giao tiếp tốt.

Sử dụng tin học VP cơ bản.

Thời gian làm việc: xoay ca (Ca sáng 8h - 17h & Ca chiều 13h - 21h, nghỉ giữa ca 1 tiếng) (Off 1 ngày/ tuần).

Tuổi từ 21 - 28

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ, năng động với nhiều hoạt động, sự kiện kết nối giữa nội bộ và các phòng ban.

Sau khi làm cứng nghiệp vụ, phòng ban có sự luân chuyển phần hành để nhân viên phát triển ở vị trí Kế Toán Tổng Hợp và các vị trí khác cao hơn

Thu nhập xứng đáng theo năng lực.

Thưởng tháng 13, thưởng chương trình hằng tháng, thưởng Tết, các chương trình thưởng khác.

Tham gia đầy đủ BHXH.

Teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.