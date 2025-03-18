Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 186 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Trực tiếp tới địa chỉ kinh doanh của khách hàng theo danh sách được giao, tìm hiểu nhu cầu, vấn đề của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ đã được đào tạo để đưa ra tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng.
Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng mới.
Xây dựng và quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Ghi nhận các khiếu nại từ khách hàng & phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý theo đúng quy trình.
Thực hiện các chương trình khảo sát tới khách hàng, tổng hợp và báo cáo cho cấp trên theo kế hoạch
Lắng nghe góp ý, phản hồi của khách hàng, tổng hợp và đề xuất giải pháp cho khối phát triển sản phẩm để cải tiến phần mềm.
Quản lý và báo cáo công việc đến cấp trên theo đúng quy trình

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale, chăm sóc khách hàng ít nhất 06 tháng.
Có phương tiện đi lại.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.
Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở các Công ty liên quan đến công nghệ, viễn thông, tài chính ngân hàng...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản đến 10M + bonus
Được xét duyệt đánh giá định kỳ 2 lần/năm
Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm
Khám sức khỏe định kì hàng năm
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại
Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

