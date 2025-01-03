Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Market Fit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Market Fit
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6th Floor, No. 14 Phan Ton, Da Kao Ward, Dist.1, HCMC
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Update latest Technical File and trims card in QC file
- Book forwarder (export)
- Complete forwarder system (SI and VGM)
- Create order details and PO summary
- Prepare draft packing list and invoices
- Sends all export documents to Hong Kong within one week from on board date
- Update online delivery list accordingly
- Prepare and printing shipping mark
- Check fabric balance with factory
- Upload Transaction Certificate on buyer system
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Good command of English spoken and written (optional)
- 2-years’ experience in logistics
- Must be proactive with a solution/result-oriented attitude
- Attention to detail and organized
- Motivated and willing to learn
Tại Market Fit Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Market Fit
