Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
- Hồ Chí Minh: Bora Bora
- Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực các trang thương mại điện tử và các nền tảng xã hội của công ty: tiếp nhận tin nhắn (Email, chat) từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ trên sàn thương mại điện tử.
Cập nhật thông tin lên hệ thống.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: từ 13:00 - 22:00, nghỉ 1 ngày trong tuần (không phải thứ 7,chủ nhật)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ tích cực, kiên nhẫn khi xử lý các tình huống khó
Kỹ năng giao tiếp tốt
Chăm chỉ, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Full BHXH
Team building
Các phúc lợi khác theo luật lao động VN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
