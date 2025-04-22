Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bora Bora - Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực các trang thương mại điện tử và các nền tảng xã hội của công ty: tiếp nhận tin nhắn (Email, chat) từ khách hàng để giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ trên sàn thương mại điện tử.

Cập nhật thông tin lên hệ thống.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thời gian làm việc: từ 13:00 - 22:00, nghỉ 1 ngày trong tuần (không phải thứ 7,chủ nhật)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trực fanpage FB, trực tin nhắn trên sàn thương mại điện tử lên quan đến lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp

Thái độ tích cực, kiên nhẫn khi xử lý các tình huống khó

Kỹ năng giao tiếp tốt

Chăm chỉ, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thoả thuận

Lương tháng 13

Full BHXH

Team building

Các phúc lợi khác theo luật lao động VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN

