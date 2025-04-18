Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 1 Chân Lý, phường Bình Thọ, Thủ Đức, Quận Bình Thạnh

Gọi điện, nhắn tin và chăm sóc học viên trước – trong – sau khi đăng ký khóa học.

Giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và xử lý khiếu nại của học viên; phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Nhắc lịch học định kỳ, theo dõi tình hình học tập và mức độ hài lòng của từng học viên.

Thu thập phản hồi, đánh giá và đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm của học viên.

Cập nhật đầy đủ thông tin học viên trên hệ thống quản lý lớp học.

Thực hiện khảo sát định kỳ về mức độ hài lòng và nhu cầu học tập của học viên.

Upsale khóa học/ dịch vụ phù hợp cho học viên nhằm gia tăng giá trị và doanh thu.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và thân thiện.

Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Có trách nhiệm và cẩn thận trong việc quản lý dữ liệu và thông tin khách hàng.

Yêu cầu ứng viên đã có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm CSKH, telesales hoặc từng làm việc trong môi trường giáo dục.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thu nhập 10 triệu (lương cứng) + Bonus cá nhân + % hoa hồng doanh thu. Thu nhập trung bình hằng tháng lên đến 25 triệu đồng.

Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, sinh nhật đầy đủ cho nhân viên.

Tổ chức sinh nhật cho từng nhân sự.

Đồng đội tuyệt vời cùng những buổi team building và company trip thả ga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ORO

