Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
7 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 875 Cách mạng tháng 8, Cư xá bắc hải, Phường 15, quận 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Tiếp nhận, trả lời và xử lý các yêu cầu của khách hàng trên sàn thương mại điện tử(các vấn đề trong phạm vi chuyên môn, nghiệp vụ) qua livechat, đảm bảo đúng chất lượng, đúng quy định, quy trình.
Cung cấp những thông tin cần thiết cho khách và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ nổi bật.
Chuyển cuộc gọi đến bộ phận liên quan khi có yêu cầu đặc biệt, phản ánh của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ. Tuổi từ 18 tuổi đến 40 tuổi. Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nói giọng địa phương
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm 03 tháng từng làm việc chăm sóc khách hàng, tư vấn, telesales,…
Tin học văn phòng, khả năng đánh máy tốt, nhanh nhẹn
Tự tin, nhiệt tình, kiên nhẫn và yêu thích công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13 & Thưởng Lễ 30/4 - 1/5, 2/9, tết Dương Lịch, thưởng kinh doanh, quà mừng sinh nhật
Được ký hợp đồng lao động sau 02 tháng thử việc, được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao động
Được đào tạo các kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn trước khi làm việc.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp; các hoạt động Du lịch, Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, Team work
Chế độ Hiếu hỉ ốm đau theo chính sách Công ty hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do trao đổi học hỏi và thăng tiến.
Phép năm: 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 145B Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

