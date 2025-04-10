Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Festo Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Festo Company Limited
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: HQ Tower, No. 201 Tran Nao Street, Quarter 103, An Khanh Ward, Thu Duc City
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
About the Job
Ensure effective and timely execution, coordination and managing of Customs clearances operation and all logistics tasks related to inbound logistics, storage, delivery and reverse logistics.
RESPONSIBILITIES
Impact on Business
Handling Inbound / Outbound logistics including:
Liaising with Festo CO person in charge for the delivery
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Festo Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Festo Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI