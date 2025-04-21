Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Sản phẩm: Các dòng sản phẩm sữa dinh dưỡng
Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
Truyền đạt những lợi ích của sản phẩm cho KH
Chăm sóc KH nêu họ đã mua sản phẩm
Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến KH.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales.
Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật.
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, nhẹ nhàng.
Yêu thích chạy doanh số, khả năng chịu áp lực cao
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI)
Tổng thu nhập: 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực)
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.
Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.
Được đào tạo miễn phí kỹ năng văn phòng.
Được cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc: Máy tính, tai nghe,…
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình
Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc Cở sở vật chất đầy đủ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
