Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, cần thường xuyên liên hệ với khách hàng để kiểm tra tình hình sử dụng sản phẩm/ dịch vụ.
Theo dõi, giám sát đội kỹ thuật tại nhà máy khách hàng (online/ offline).
Soạn hợp đồng, báo giá và các chứng từ khác có liên quan.
Các công việc khác theo tính chất công việc và tình hình hoạt động tại công ty
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, Marketing hoặc liên quan.
Có ngoại hình tương đối, giọng nói dễ nghe, giao tiếp lưu loát.
Kinh nghiệm chuyên môn ngành thiết bị công nghiệp tương đương ít nhất 1 năm.
Trung thực, siêng năng, chịu khó, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tuổi từ 25-35. Sức khỏe tốt, chấp nhận đi thực tế nếu công việc yêu cầu.
Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt các kỹ năng cơ bản word, excel, power point etc..
Có ngoại hình tương đối, giọng nói dễ nghe, giao tiếp lưu loát.
Kinh nghiệm chuyên môn ngành thiết bị công nghiệp tương đương ít nhất 1 năm.
Trung thực, siêng năng, chịu khó, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tuổi từ 25-35. Sức khỏe tốt, chấp nhận đi thực tế nếu công việc yêu cầu.
Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt các kỹ năng cơ bản word, excel, power point etc..
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ và tham gia du lịch dã ngoại hàng năm
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- Sáng thứ 7 hàng tuần.
Được hưởng lương tháng 13 & Các chế độ khác theo quy định nhà nước.
Lương cơ bản: Từ 8,000,000 -> thỏa thuận tùy theo năng lực + Phụ cấp công việc
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- Sáng thứ 7 hàng tuần.
Được hưởng lương tháng 13 & Các chế độ khác theo quy định nhà nước.
Lương cơ bản: Từ 8,000,000 -> thỏa thuận tùy theo năng lực + Phụ cấp công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XUẤT NHẬP KHẨU SUMIKO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI