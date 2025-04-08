Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU
- Hồ Chí Minh: 53 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, Q7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ kênh hotline & social.
Theo dõi các đơn hàng nhằm đảm bảo đơn hàng được giao đến khách hàng trong khoảng thời gian nhất định.
Trả lời các bình luận trên kênh google review, kênh 3rd party,...
Hướng dẫn và thông tin cho khách hàng các chương trình khuyến mãi hiện hành.
Theo dõi hóa đơn VAT của các khách hàng, nhắc nhở và hỗ trợ khách hàng, đảm bảo hóa đơn được xuất trong ngày và Các công việc khác theo sự phân công (nếu có).
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu khó, chịu áp lực.
Nhanh nhẹn.
Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU Thì Được Hưởng Những Gì
Bữa ăn dinh dưỡng tại Nhà hàng
Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện
Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết
Cơ hội phát triển lên trưởng nhóm, quản lý
Tham gia BHXH, nghỉ phép, du lịch hằng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI