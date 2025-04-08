Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ kênh hotline & social.

Theo dõi các đơn hàng nhằm đảm bảo đơn hàng được giao đến khách hàng trong khoảng thời gian nhất định.

Trả lời các bình luận trên kênh google review, kênh 3rd party,...

Hướng dẫn và thông tin cho khách hàng các chương trình khuyến mãi hiện hành.

Theo dõi hóa đơn VAT của các khách hàng, nhắc nhở và hỗ trợ khách hàng, đảm bảo hóa đơn được xuất trong ngày và Các công việc khác theo sự phân công (nếu có).