Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 610 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu bổ sung từ Nhân viên bồi thường

Gửi thông báo cho khách hàng, theo dõi tiến trình bổ sung hồ sơ của khách hàng

Trả lời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng nội dung và lí do chứng từ phải bổ sung nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ chăm sóc sau bán hàng tốt nhất

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung của khách hàng, ghi biên nhận và chuyển tới nhân viên văn thư, giao nhận hồ sơ để tập trung chuyển đến cán bộ bồi thường (CBBT)

Tiếp nhận yêu cầu giám định, xác minh từ Nhân viên bồi thường - bảo lãnh

Ðiều tra, thực hiện giám định, xác minh hồ sơ nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, hiệu quả kinh doanh và tuân thủ tính chính xác của chứng từ theo đúng quy định và quy trình bồi thường của BHBV, phòng chống trục lợi bảo hiểm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành Kinh tế/Tài chính/Bảo hiểm hoặc ngành Y (Chính quy)

Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng khá tiếng Anh (tối thiểu 2/4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết), có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL) là lợi thế.

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point …).

Trình độ tin học:

Ưu tiên kinh nghiệm thực tế tại các Cơ sở Y Tế, Công ty Bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Kiên nhẫn, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần học hỏi, có khả năng xử lý công việc nhanh và độc lập, chịu được áp lực cao, chấp nhận trực ngoài giờ hành chính.

Di chuyển để xác minh theo yêu cầu tính chất công việc (ưu tiên Nam)

Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000/tháng trở lên

Thử việc 2 tháng

Tham gia BHTN của Bảo Việt ngay từ tháng thử việc đầu tiên.

Tham gia BHSK của Bảo Việt khi kí HĐ dài hạn.

Tham gia BHXH, BHYT theo Luật Lao Động hiện hành.

Thưởng Lễ/Tết, Sinh nhật, Lương tháng 13 theo quy định Minh Phúc

Chính sách thưởng Lễ/Tết theo quy định của Bảo Việt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Minh Phúc Transformation

