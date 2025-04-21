Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 6 Nguyễn Khắc Viện Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu, phản ánh của khách hàng (Cư dân, Chủ Đầu Tư,…) từ các dự án công ty quản lý.

Phối hợp với các bộ phận đáp ứng, hỗ trợ, phản hồi yêu cầu khách hàng nhanh chóng, kịp thời;

Ghi nhận, theo dõi tất cả quy trình xử lý và kết quả xử lý.

Lưu trữ hồ sơ, thông báo, cập nhật thông tin liên quan đến các hoạt động của dự án;

Thực hiện khảo sát, lấy ý kiến cư dân/khách hàng về chất lượng dịch vụ của BQLTN/Nhà thầu dịch vụ định kỳ;

Báo cáo công việc hàng tuần cho cấp trên theo yêu cầu;

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu cấp trên;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính; Nam, độ tuổi 22 - 32tuổi;

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp khá;

Kinh nghiệm làm việc 1 năm công tác chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng..;

Tư duy logic, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng.

Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5 từ 300.000 - 1.500.000 đồng.

Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, Công ty mua BHTN 24/24 Tokio Marine khi vào hợp đồng chính thức.

Khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty.

Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác.

Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc.

Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

