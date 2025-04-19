Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TLR INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Vũ Tông Phan, An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng về các dự án bất động sản, giải thích chi tiết về vị trí, giá cả, và các tiện ích kèm theo.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc: Trả lời mọi câu hỏi của khách hàng liên quan đến quy trình mua bán, thủ tục giấy tờ, pháp lý, hỗ trợ tài chính và các vấn đề về thanh toán.

Giúp khách hàng hoàn tất thủ tục: Hướng dẫn khách hàng các bước ký hợp đồng, thanh toán, làm giấy tờ pháp lý cần thiết khi mua bất động sản.

Duy trì mối quan hệ lâu dài: Cung cấp dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ khi khách hàng có vấn đề phát sinh, đồng thời chăm sóc mối quan hệ lâu dài để khách hàng quay lại trong tương lai.

Nắm bắt xu hướng mạng xã hội.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 18-35 tuổi, kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe.

Có khả năng phối hợp với các bộ phận khác như bán hàng (livestream tiktok, facebook,...), pháp lý, tài chính để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng.

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.

Tại CÔNG TY TNHH TLR INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Data nóng trực tiếp từ phòng Marketing.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Thu nhập: Lương (6 triệu) + lương lũy tiến + thưởng doanh số + thưởng nóng.

Các phúc lợi khác như chế độ nghỉ phép, thưởng lễ, Tết.

Thường xuyên có các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng từ các sếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TLR INVEST

