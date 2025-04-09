Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 đường 39, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo các tài liệu được giao
Phối hợp với Phòng Điều hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng
Phiên dịch, soạn thảo, thông dịch các văn bản , tài liệu
Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng và các công việc liên quan đến khách hàng
Đề xuất tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là người Nhật hoặc có thể thông thạo song ngữ Anh - Nhật
Chấp nhận sinh viên tốt nghiệp các loại văn bằng có liên quan đến ngôn ngữ.
Có năng lực phiên dịch, soạn thảo văn bản bằng ngôn ngữ Anh - Nhật
Có kinh nghiệm chăn sóc khách hàng là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp , tìm kiếm khách hàng mới
Khả năng làm việc độc lập
Tự tin trong giao tiếp
Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực
Làm viêc từ thứ 2 - thứ 6, và 2 ngày thứ 7 trong tháng
Thời gian: 8h00 - 17h00, nghỉ trưa 12h00 - 13h20
Du lịch, thưởng lễ tết
Tăng lương định kì hằng năm
Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên
Môi trường làm việc năng động
Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 69, Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

