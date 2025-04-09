Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 đường 39, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo các tài liệu được giao

Phối hợp với Phòng Điều hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Phiên dịch, soạn thảo, thông dịch các văn bản , tài liệu

Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng và các công việc liên quan đến khách hàng

Đề xuất tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là người Nhật hoặc có thể thông thạo song ngữ Anh - Nhật

Chấp nhận sinh viên tốt nghiệp các loại văn bằng có liên quan đến ngôn ngữ.

Có năng lực phiên dịch, soạn thảo văn bản bằng ngôn ngữ Anh - Nhật

Có kinh nghiệm chăn sóc khách hàng là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp , tìm kiếm khách hàng mới

Khả năng làm việc độc lập

Tự tin trong giao tiếp

Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo năng lực

Làm viêc từ thứ 2 - thứ 6, và 2 ngày thứ 7 trong tháng

Thời gian: 8h00 - 17h00, nghỉ trưa 12h00 - 13h20

Du lịch, thưởng lễ tết

Tăng lương định kì hằng năm

Đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên

Môi trường làm việc năng động

Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

