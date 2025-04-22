Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh ...và 2 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng về các sản phẩm mà Công ty đang triển khai.
Duy trì mối quan hệ khách hàng hiện có, tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Tham gia triển khai bán hàng, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm ra thị trường.
Quản lý, xây dựng nguồn database khách hàng.
Hỗ trợ giải đáp các vướng mắc, mong muốn của khách hàng sau bán.
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 20 - 40 tuổi.
Ứng viên đã Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Ứng viên phải đáp ứng thời gian làm việc Fulltime: Thứ 2 - Thứ 6 (08:00 - 17:00), Thứ 7: (08:00-16:00)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực: bất động sản, bảo hiểm, ô tô,...
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có phương tiện đi lại, laptop, smartphone.
Giao tiếp tốt, ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.
Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 15 Triệu đồng/tháng trở lên (Lương cơ bản từ 6 triệu + Thưởng/Bonus)
Hoa hồng + thưởng nóng: Lên đến 300 triệu đồng. Thưởng hiệu quả, thi đua hàng tháng, quý.
Hoa hồng + thưởng nóng:
Đào tạo chuyên nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng bán hàng, tìm kiếm, chăm sóc và chốt khách, hỗ trợ chốt deal đến khi có giao dịch; digital marketing và nhiều lĩnh vực khác.
Đào tạo chuyên nghiệp: T
Chế độ lương, thưởng: Chi trả đúng hạn, minh bạch.
Chế độ lương, thưởng:
Phúc lợi toàn diện: Thưởng sinh nhật, thưởng cho cá nhân/tập thể xuất sắc, thưởng các dịp lễ Tết, team Building. Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Phúc lợi toàn diện:
Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng phù hợp với năng lực.
Giỏ hàng độc quyền, hơn 10.000 sản phẩm đa dạng, bao gồm: Căn hộ chung cư cao cấp, Nhà phố, Shophouse thương mại, Nhà ở xã hội, Đất nền,...
Giỏ hàng độc quyền
10.000 sản phẩm
DKRS hiện đang hợp tác với các CĐT uy tín tại Bình Dương và TP.HCM để phân phối các sản phẩm như: ECITY, Fiato AirPort, ECITY, TT AVIO, New Lavida, The Gio Riverside, The Maison, Fiato Uptown,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 17 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

