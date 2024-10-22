Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: CN4, KCN Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống điện trong xưởng sản xuất Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Khắc phục các sự cố khẩn cấp một cách nhanh chóng, tối ưu khi có thông báo lỗi. Hoàn thành những công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Tốt nghiêp chuyên ngành điện các trình độ Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm nghề điện Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất

Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, tết,... theo quy định của công ty. Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Có cơ hội làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển ổn định lâu dài Có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

