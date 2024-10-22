Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
- Hải Phòng: CN4, KCN Nam Cầu Kiền, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủy Nguyên
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống điện trong xưởng sản xuất
Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị
Khắc phục các sự cố khẩn cấp một cách nhanh chóng, tối ưu khi có thông báo lỗi.
Hoàn thành những công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam
Tốt nghiêp chuyên ngành điện các trình độ
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm nghề điện
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong công ty sản xuất
Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, tết,... theo quy định của công ty.
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Có cơ hội làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển ổn định lâu dài
Có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
