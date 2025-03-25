Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 681, Đường 5 cũ, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ như: thu chi, công nợ, lương thưởng, bảo hiểm xã hội, v.v.
Kiểm tra và lưu trữ chứng từ kế toán, sắp xếp hồ sơ khoa học, dễ tra cứu.
Kết hợp với Kế toán Thuế thực hiện báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của công ty.
Phối hợp với các phòng ban để theo dõi tình hình tài chính và quản lý dòng tiền.
Hỗ trợ công tác quyết toán thuế, làm việc với các cơ quan liên quan khi cần.
Đảm bảo tính chính xác, trung thực trong các báo cáo tài chính và số liệu kế toán.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel để xử lý số liệu.
Có khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và kỷ luật.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, kỹ thuật hoặc môi trường doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Xét duyệt review lương 1 năm/lần.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 10B/311 đường Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

