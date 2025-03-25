Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Các yêu cầu kỹ thuật

1. Thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng chung cho tất cả các máy móc và thiết bị.

2. Tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với máy móc và thiết bị và đảm bảo rằng các cuộc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan Chính phủ được tiến hành và lập thành văn bản.

3. Thực hiện các Chương trình Bảo trì Phòng ngừa và Giám sát Tình trạng.

4. Thực hiện tất cả các sửa chữa khẩn cấp đối với thiết bị kỹ thuật.

5. Bảo quản tất cả các công cụ và thiết bị của xưởng.

6. Đảm bảo rằng các phân xưởng có đủ nguyên vật liệu trong kho và khu vực xưởng luôn được giữ trong một môi trường sạch sẽ và an toàn.

7. Thực hiện các bảng dự báo và báo cáo hàng tháng.

8. Tham dự các cuộc họp theo yêu cầu.

9. Chịu trách nhiệm về sự sạch sẽ của tất cả thiết bị cơ khí / phòng máy.

10. Chuẩn bị các báo cáo Kỹ thuật theo yêu cầu của CE / ACE.

11. Đảm bảo tất cả các yêu cầu bảo trì được thực hiện trong khung thời gian có thể chấp nhận được.

12. Hỗ trợ tất cả các nhân viên kỹ thuật trong việc bảo trì và sửa chữa khi được yêu cầu.

Tài chính:

13. Theo dõi và duy trì hồ sơ liên quan đến chi phí tiện ích.

14. Thực hiện các biện pháp quản lý năng lượng và nước để giảm thiểu lãng phí và chi phí.