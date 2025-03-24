Tuyển Nhân viên kinh doanh Siri Logistics Company Limited làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Siri Logistics Company Limited
- Hải Phòng: Đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 600 USD
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực Logistics, tập trung vào các khách hàng tiềm năng trong ngành xuất nhập khẩu.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.
- Tư vấn và cung cấp giải pháp vận tải, xuất nhập khẩu tối ưu cho khách hàng, bao gồm lựa chọn phương thức vận chuyển, tuyến đường, thủ tục hải quan…
- Thực hiện báo cáo doanh số, báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.
- Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Quản lý và theo dõi các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh Logistics, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xuất nhập khẩu.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Tại Siri Logistics Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siri Logistics Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
