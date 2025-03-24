Tuyển Nhân viên kinh doanh Siri Logistics Company Limited làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 600 USD

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực Logistics, tập trung vào các khách hàng tiềm năng trong ngành xuất nhập khẩu.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.

- Tư vấn và cung cấp giải pháp vận tải, xuất nhập khẩu tối ưu cho khách hàng, bao gồm lựa chọn phương thức vận chuyển, tuyến đường, thủ tục hải quan…

- Thực hiện báo cáo doanh số, báo cáo công việc định kỳ cho cấp trên.

- Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty.

- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Quản lý và theo dõi các chỉ tiêu kinh doanh được giao.