Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Châm lọc sản phẩm

Xuất nhập hàng hóa

Bốc hàng hóa, luân chuyển hàng hóa vào kho

Một số công việc khác được phân công từ quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ đủ 18 trở lên

Chăm chỉ

Chịu khó, có sức khỏe tốt

Có thể làm ca xoa

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Có hợp đồng lao động, BHXH đầy đủ

Lương tháng 13 + du lịch mỗi năm 1 lần

Nhiều phúc lợi khác của công t

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin