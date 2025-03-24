Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty cổ phần Canifa
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần Canifa

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Châm lọc sản phẩm
Xuất nhập hàng hóa
Bốc hàng hóa, luân chuyển hàng hóa vào kho
Một số công việc khác được phân công từ quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ đủ 18 trở lên
Chăm chỉ
Chịu khó, có sức khỏe tốt
Có thể làm ca xoa

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

Có hợp đồng lao động, BHXH đầy đủ
Lương tháng 13 + du lịch mỗi năm 1 lần
Nhiều phúc lợi khác của công t

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Canifa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 301 Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

