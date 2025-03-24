Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần Canifa
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Châm lọc sản phẩm
Xuất nhập hàng hóa
Bốc hàng hóa, luân chuyển hàng hóa vào kho
Một số công việc khác được phân công từ quản lý
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ đủ 18 trở lên
Chăm chỉ
Chịu khó, có sức khỏe tốt
Có thể làm ca xoa
Chăm chỉ
Chịu khó, có sức khỏe tốt
Có thể làm ca xoa
Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì
Có hợp đồng lao động, BHXH đầy đủ
Lương tháng 13 + du lịch mỗi năm 1 lần
Nhiều phúc lợi khác của công t
Lương tháng 13 + du lịch mỗi năm 1 lần
Nhiều phúc lợi khác của công t
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI