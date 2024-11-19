Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - Điện Biên

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, bài viết với nội dung có giá trị đảm bảo phù hợp và tối ưu cho từng kênh truyền thông của công ty.

Sáng tạo nội dung cho các kênh Website, Facebook, PR báo chí, Adwords, SEO – SEM và các ấn phẩm truyền thông của Công ty.

Sản xuất nội dung: bài viết, infor graphic, video...

Tham gia phối hợp triển khai các chiến dịch marketing: Phát triển các kế hoạch truyền thông, phối hợp xây dựng nội dung thông cáo báo chí, quảng cáo

Theo dõi, kiểm duyệt nội dung của Website, các blog có liên quan của Công ty.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Làm các công việc chuyên môn khác trong phòng Marketing theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Cập nhật các xu hướng quảng cáo hiện đại

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên biết viết mẫu quảng cáo Google hoặc Facebook, ưu tiên ứng viên biết viết bài chuẩn SEO - SEM

- Có khả năng phân tích và làm việc độc lập.

- Có kỹ năng viết bài tốt, có kinh nghiệm viết bài PR.

- Nhanh nhẹn,trung thực

- Có thể làm việc trong môi trường áp lực.

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.

Review lương 2 lần/ năm

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

