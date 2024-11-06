Tuyển Content Marketing HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Phân tích các xu hướng trên các nền tảng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram và liên hệ booking các KOLs, Tiktoker.... phù hợp với từng chiến dịch;

Lên ý tưởng và phối hợp với team Design, Media thực hiện quay chụp tư liệu nhằm phát triển nội dung cho các kênh truyền thông như Fanpage, Tiktok, Youtube...

Tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện các chiến dịch tri ân khách hàng, chiến dịch truyền thông thương hiệu...theo đề xuất của Ban Giám Đốc

Hỗ trợ các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý

Nữ tuổi từ 2003 đến 1997

Kinh nghiệm > 6 tháng về Content marketing trong lĩnh vực spa , thẩm mỹ

Ưu tiên có kinh nghiệm đàm phán, thỏa thuận và xây dựng nội dung cùng KOL là một điểm cộng;

Ưu tiên ứng viên am hiểu và có kinh nghiệm trong mảng spa, thẩm mỹ, làm đẹp...

Năng động sáng tạo, chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập, tôn trọng Deadline.

Có khả năng lên kịch bản và phối hợp thực hiện sản xuất các sản phẩm truyền thông

Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.5-12 triệu + Thưởng KPI (thu nhập 11-15 triệu), Thử việc 1 tháng 80% lương

Phụ cấp ăn trưa, ăn tối

Thưởng tháng, thưởng năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty

Được đề xuất và cấp budget thử nghiệm chạy KOLs trên các nền tảng mới: Tiktok, Facebook,...

Đóng BHXH, BXYT theo quy định của nhà nước

Nghỉ 6 ngày phép/năm

Được tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật,...của công ty

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái

