Tuyển Content Marketing HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Phân tích các xu hướng trên các nền tảng xã hội như Tiktok, Facebook, Instagram và liên hệ booking các KOLs, Tiktoker.... phù hợp với từng chiến dịch;
Lên ý tưởng và phối hợp với team Design, Media thực hiện quay chụp tư liệu nhằm phát triển nội dung cho các kênh truyền thông như Fanpage, Tiktok, Youtube...
Tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện các chiến dịch tri ân khách hàng, chiến dịch truyền thông thương hiệu...theo đề xuất của Ban Giám Đốc
Hỗ trợ các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 2003 đến 1997
Kinh nghiệm > 6 tháng về Content marketing trong lĩnh vực spa , thẩm mỹ
Ưu tiên có kinh nghiệm đàm phán, thỏa thuận và xây dựng nội dung cùng KOL là một điểm cộng;
Ưu tiên ứng viên am hiểu và có kinh nghiệm trong mảng spa, thẩm mỹ, làm đẹp...
Năng động sáng tạo, chủ động trong công việc.
Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập, tôn trọng Deadline.
Có khả năng lên kịch bản và phối hợp thực hiện sản xuất các sản phẩm truyền thông

Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.5-12 triệu + Thưởng KPI (thu nhập 11-15 triệu), Thử việc 1 tháng 80% lương
Phụ cấp ăn trưa, ăn tối
Thưởng tháng, thưởng năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty
Được đề xuất và cấp budget thử nghiệm chạy KOLs trên các nền tảng mới: Tiktok, Facebook,...
Đóng BHXH, BXYT theo quy định của nhà nước
Nghỉ 6 ngày phép/năm
Được tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật,...của công ty
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 266 , phố Mai Anh Tuấn , Phường Thành Công, Quận Ba Đình , thành phố Hà Nội

