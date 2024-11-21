Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HHS Hà Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 35 Triệu

Mức lương 3 - 35 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT2 - A2, cuối ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 3 - 35 Triệu

-Tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chiến dịch Marketing.

- Tìm hiểu insight khách hàng, viết và sáng tạo nội dung về sản phẩm và bộ sưu tập (Footwears) trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram) và quản trị Website (hahuyen.vn).

- Hỗ trợ, tham gia các buổi quay chụp của bộ phận Marketing

- Đóng góp, lên ý tưởng và triển khai các video, các ấn phẩm truyền thông của thương hiệu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 3 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên đang theo học các chuyên ngành Marketing, Báo chí, PR-Truyền thông và các chuyên ngành liên quan

- Tính thẩm mỹ cao, có óc sáng tạo

- Là người chỉn chu và cẩn thận

- Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi, tiếp thu nhanh, vui tính, hòa đồng trong tập thể.

- Có trách nhiệm, cẩn thận và tính chủ động cao trong công việc

- Thời gian làm việc: 6 buổi/ tuần

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HHS Hà Huyền Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 3.000.000 – 3.500.000đ

- Có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động

- Được training kiến thức về Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HHS Hà Huyền

