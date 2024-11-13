Tuyển Trực page Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Đến 6 Triệu

- Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua kênh chat của Shop Mall của Shopee

- Ghi nhận lại yêu cầu của khách hàng và chuyển bộ phận liên quan để xử lý cho khách hàng

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp/Chờ bằng Tốt nghiệp Trung cấp

- Tốc độ đánh máy: tối thiếu 58WPM

- Có trách nhiệm với công việc, hỗ trợ tối đa để giải quyết vấn đề của khách hàng

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, yêu thích công việc CSKH

- Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm phổ biến trên thị trường Việt Nam (Mỹ phẩm, Tã sữa, Điện thoại, Máy tính bảng, Gia dụng, Bách hóa......)

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.

- Hỗ trợ lương trong thời gian training (200K/ngày, trả sau 3 tháng làm việc)

- Thu nhập: 240k/ngày/8h (30k/giờ) ; đã bao gồm lương giờ + KPI mức 100% - chưa tính mức vượt KPI

- Làm tối thiểu 144h/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin