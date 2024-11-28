Tuyển Chăm sóc khách hàng Dai-ichi Life Việt Trì làm việc tại Phú Thọ thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Dai-ichi Life Việt Trì làm việc tại Phú Thọ thu nhập Từ 8 Triệu

Dai-ichi Life Việt Trì
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Dai-ichi Life Việt Trì

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Dai-ichi Life Việt Trì

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Lầu 3, tòa nhà Tài chính Việt Đức, 8, Tôn Đức Thắng, P. Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng;
- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm;
- Thực hiện các nghiệp vụ hành chính và hỗ trợ đại lý;
- Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh;
- Thực hiện thu/chi tiền mặt đối với các khoản thu/ chi của hợp đồng bảo hiểm theo phiếu thu/chi tiền CS/DT/PT và các khoản thu khác theo phiếu thu kế toán;
- Các công việc có liên quan theo sự phân công tại từng thời điểm.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tổng đài viên, Chăm sóc Khách hàng là một ưu thế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Chủ động và linh hoạt trong công việc
- Trung thực, cẩn thận, và có tinh thần trách nhiệm.
- Có tinh thần học hỏi, có khả năng thích ứng công việc nhanh và chịu áp lực công việc.
- Có tinh thần đồng đội, thái độ tích cực, hỗ trợ nhóm.
- Không yêu cầu chuyên ngành, sẽ được đào tạo chuyên nghiệp nếu chưa có kinh nghiệm

Tại Dai-ichi Life Việt Trì Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh + Phụ cấp + Thưởng
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc.
- Du lịch, Team building cùng Công ty.
- Khen thưởng, vinh danh theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dai-ichi Life Việt Trì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Dai-ichi Life Việt Trì

Dai-ichi Life Việt Trì

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 423 Nguyễn Tất Thành, Việt Trì, Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

