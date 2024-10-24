Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản Công ty cổ phần truyền thông Wavy làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 21C43 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận

⁃ Phụ trách việc edit video cho video nội dung ngắn.

⁃ Liên tục cập nhật và đổi mới cách edit video theo xu hướng (trending) của các cộng đồng mạng xã hội.

⁃ Thực hiện các công việc quay dựng khác nhằm mục đích quảng bá cho các sự kiện, hoạt động truyền thông của Công ty.

⁃ Quản lý, lưu trữ các source video của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

⁃ Sử dụng thành thạo phần mềm Capcut, Pr

⁃ Có niềm đam mê trong lĩnh vực editor.

⁃ Có tư duy, kinh nghiệm sản xuất video tiktok

⁃ Có trách nhiệm trong công việc. Thích hợp với việc team work

⁃ Tác phong làm việc nghiêm túc, trung thực.

⁃ Ưu tiên ứng viên có tầm nhìn và muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty cổ phần truyền thông Wavy Thì Được Hưởng Những Gì

⁃ Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, cởi mở và nhiều cơ hội phát triển bản thân.

⁃ Tự do sắp xếp thời gian làm việc hàng tuần.

⁃ Được cung cấp thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

⁃ Hưởng các chính sách phúc lợi, nghĩ lễ theo quy định của công ty.

⁃ Thử việc 1 tháng

⁃ Lương thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông Wavy

