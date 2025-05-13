Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN4.4E Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2 Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính toán thiết kế kết cấu.
Triển khai mô hình 3D từ yêu cầu của khách hàng.
Lập bản vẽ thi công, sơ đồ cắt, bóc tách khối lượng.
Theo dõi, báo cáo tiến độ công việc định kỳ.
Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ Chuyên ngành cơ khí, chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Nhanh nhẹn, trung thực.
Biết sử dụng các phần mềm (AutoCad, Inventor,..) là một lợi thế.
Ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc hiểu, giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (thoả thuận) + Phụ cấp (Thỏa thuận theo năng lực và trình độ ứng viên) + Thưởng theo dự án, thưởng định kỳ (Các ngày lễ, Tết), thưởng đặc biệt.
Trả lương đúng hạn, review lương hàng năm.
Xe đưa đón hàng ngày.
Hỗ trợ bữa trưa, bữa phụ, bữa tối.
Hỗ trợ nhà trọ cho người ở xa
Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức: gồm BHYT, BHXH, Bảo hiểm 24h.
Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch thường niên, Khám sức khỏe chuyên sâu, Sinh nhật, Vitamin Day,...
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ đặc biệt, thăm hỏi ốm đau.
Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp với 100% khách hàng quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN4.4E Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

