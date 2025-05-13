Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN4.4E Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2 Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Hải An, Quận Hải An

Kỹ sư thiết kế

Tính toán thiết kế kết cấu.

Triển khai mô hình 3D từ yêu cầu của khách hàng.

Lập bản vẽ thi công, sơ đồ cắt, bóc tách khối lượng.

Theo dõi, báo cáo tiến độ công việc định kỳ.

Các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ Chuyên ngành cơ khí, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Nhanh nhẹn, trung thực.

Biết sử dụng các phần mềm (AutoCad, Inventor,..) là một lợi thế.

Ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc hiểu, giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (thoả thuận) + Phụ cấp (Thỏa thuận theo năng lực và trình độ ứng viên) + Thưởng theo dự án, thưởng định kỳ (Các ngày lễ, Tết), thưởng đặc biệt.

Trả lương đúng hạn, review lương hàng năm.

Xe đưa đón hàng ngày.

Hỗ trợ bữa trưa, bữa phụ, bữa tối.

Hỗ trợ nhà trọ cho người ở xa

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức: gồm BHYT, BHXH, Bảo hiểm 24h.

Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch thường niên, Khám sức khỏe chuyên sâu, Sinh nhật, Vitamin Day,...

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ đặc biệt, thăm hỏi ốm đau.

Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp với 100% khách hàng quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

