Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 142 - Đường Máng Nước - An Đồng - An Dương, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu kế toán.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định.

Lập báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Cập nhật kiến thức kế toán mới và các quy định pháp luật liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán và quy định pháp luật về kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng phân tích, tổng hợp và báo cáo số liệu chính xác.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán hoặc các chứng chỉ chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin