Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 25 Triệu

Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Tiếp nhận phân công, công việc từ Chỉ huy trưởng.
- Làm việc trực tiếp trên công trình, hướng dẫn các đội thợ thi công công trình đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh lao động
- Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công tại công trình.
- Báo cáo, đề xuất ý kiến với Chỉ huy trưởng các vấn đề về công tác tổ chức thi công công trình, các khó khăn tại công trình để chỉ đạo giải quyết nhằm thi công đúng tiến độ và đạt chất lượng.
- Tham gia quá trình nghiệm thu Công trình/ Hạng mục công trình với Nhà thầu thi công theo phân công.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành có liên quan đến xây dựng/ quản lý dự án.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát công trình xây dựng công nghiệp( ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giám sát công trình hạng 2)
- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16 - 25 triệu
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
- Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Liền kề số 16, Khu đô thị ven sông Lạch Tray 2, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

