Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Kỹ sư hiện trường

- Tiếp nhận phân công, công việc từ Chỉ huy trưởng.

- Làm việc trực tiếp trên công trình, hướng dẫn các đội thợ thi công công trình đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh lao động

- Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công tại công trình.

- Báo cáo, đề xuất ý kiến với Chỉ huy trưởng các vấn đề về công tác tổ chức thi công công trình, các khó khăn tại công trình để chỉ đạo giải quyết nhằm thi công đúng tiến độ và đạt chất lượng.

- Tham gia quá trình nghiệm thu Công trình/ Hạng mục công trình với Nhà thầu thi công theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành có liên quan đến xây dựng/ quản lý dự án.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát công trình xây dựng công nghiệp( ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giám sát công trình hạng 2)

- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16 - 25 triệu

- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

- Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.