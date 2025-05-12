Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập phiếu xuất nhập hàng vật tư rõ ràng

Theo dõi số lượng hàng hóa, sắp xếp hàng hóa

Soạn hàng, kiểm đếm hàng khi xuất kho

Báo cáo, xem xét nguyên vật liệu hàng hóa

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên có chuyên môn kế toán, quản trị, vận hành kho vận.

Nam độ tuổi từ 20t -35t.

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên (ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình).

Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực.

Chủ động trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng, Word, Excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.\\

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Bảo hiểm 24/24

Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước

Tham gia đóng BHXH theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

