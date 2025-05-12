Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập phiếu xuất nhập hàng vật tư rõ ràng
Theo dõi số lượng hàng hóa, sắp xếp hàng hóa
Soạn hàng, kiểm đếm hàng khi xuất kho
Báo cáo, xem xét nguyên vật liệu hàng hóa
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên có chuyên môn kế toán, quản trị, vận hành kho vận.
Nam độ tuổi từ 20t -35t.
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên (ưu tiên trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình).
Kỹ năng giao tiếp tốt, tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực.
Chủ động trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng, Word, Excel.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.\\
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Bảo hiểm 24/24
Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước
Tham gia đóng BHXH theo quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
