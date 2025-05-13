Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GOOILTECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km 12+500, Quốc lộ 5, Thôn Nam Hòa, Xã An Hưng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí chính xác, chế tạo máy...

Tại CÔNG TY TNHH GOOILTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

- Thời gian làm việc: hành chính, nghỉ chủ nhật;

- Có cơ hội được đào tạo và phát triển;

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOOILTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin