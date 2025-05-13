Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GOOILTECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH GOOILTECH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Km 12+500, Quốc lộ 5, Thôn Nam Hòa, Xã An Hưng, An Dương, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí chính xác, chế tạo máy...
Tại CÔNG TY TNHH GOOILTECH Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
- Thời gian làm việc: hành chính, nghỉ chủ nhật;
- Có cơ hội được đào tạo và phát triển;
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOOILTECH
