Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH KSMC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hoàng Huy, Hồng Bàng, Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

KSMC có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh Hải Phòng. Để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường Việt Nam, chúng tôi cần tuyển Nhân sự bán hàng cho khu vực thị trường tại Hải Phòng.

+ Cung cấp giải pháp và thiết bị tự động hoá, giải pháp IoT và Smart Factory 4.0 …v…v cho khách hàng tại các khu công nghiệp

+ Cung cấp thiết bị và vật tư cho ngành lọc công nghiệp, công nghệ chống rỉ mới, hàn thiếc và laser cho công nghiệp điện tử và cơ khí.

+ Xây dựng quan hệ, phát triển và quản lý hệ thống khách hàng

+ Xây dựng chiến lược phát triển thị trường.

+ Làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật

+ Sử dụng tốt máy tính văn phòng và interrnet

+ Tốt nghiệp các trường khối kinh tế, ngoại ngữ và kỹ thuật.

+ Yêu thích công việc kinh doanh và giao tiếp.

+ Có kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật tối thiểu 1 năm.

Tại Công Ty TNHH KSMC Thì Được Hưởng Những Gì

+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

+ Thu nhập tốt: Lương + thưởng doanh số.

+ Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, YTE...

+ Học tập và đào tạo ở nước ngoài thường xuyên

*** Địa điểm làm việc tại: KSMC - Chi nhánh Hải Phòng - Hoàng Huy, Hồng Bàng District , Hải phòng City.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KSMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin