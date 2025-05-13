Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô D1, KCN Tràng Duệ, Phường Hồng Phong, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Quản lý và kiểm soát hàng tồn kho nguyên vật liệu.
Nhập xuất kho nguyên vật liệu, theo dõi số lượng, chất lượng.
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Lập báo cáo tồn kho định kỳ, báo cáo xuất nhập kho.
Phân tích số liệu tồn kho, đề xuất giải pháp tối ưu hóa quản lý kho.
Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra thông suốt.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán kho/nguyên vật liệu.
Thành thạo phần mềm Excel, Word, các phần mềm quản lý kho (nếu có).
Có kiến thức về quản lý kho, phương pháp kiểm soát hàng tồn kho.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, Phường Hồng Phong, Quận An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

