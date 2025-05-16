Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

- Kiểm tra tình hình lỗi, hỏng hóc của thiết bị về mặt điện.

- Khi tiếp nhận các thông tin sự cố đột xuất liên quan đến máy móc, thiết bị trong nhà máy, sau đó lên phương án xử lý và tiến hành sửa chữa một cách nhanh chóng nhất.

- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện trong nhà máy.

- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Có thể làm việc theo ca

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành điện, cơ khí...

Kinh nghiệm: 03 năm

Có khả năng tư duy tốt, chăm chỉ, tinh thần học hỏi, trách nhiệm, khả năng thích nghi công việc ca

Mong muốn làm việc lâu dài, gắn bó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng hấp dẫn, thỏa thuận xứng đáng và phù hợp với năng lực; cạnh tranh so với thị trường.

Thưởng tháng 13 - thưởng kết quả kinh doanh năm (1- 2 tháng lương), dựa vào tình hình kinh doanh của Công ty và kết quả thực hiện công việc của cá nhân.

Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Lễ 30/4 - 01/5, Lễ Quốc Khánh 02/9, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ VN 20/10, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi 01/6,…

Phụ cấp xăng xe, điện thoại dành cho một số vị trí đặc thù

Được 1 ngày nghỉ phép/ 1 tháng;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.

Chương trình du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding hàng năm; chế độ thăm hỏi ốm đau, Hiếu, Hỷ; CBCNV sinh con.

Hưởng đầy đủ chế độ công tác phí và các loại phụ cấp khi đi công tác; hoặc được sắp xếp xe đưa đón, chỗ ăn, nghỉ đầy đủ.

Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm.

Môi trường thân thiện, luôn hỗ trợ, tôn trọng và hợp tác.

