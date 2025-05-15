Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 46 Tân Hà, Lãm Hà, Kiến An, Kiến An, Quận Kiến An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm tổng hợp, đối chiếu và lập báo cáo toàn bộ các hoạt động Tài chính – Kế toán của công ty, Kế toán tổng hợp là hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các Nhân viên kế toán cấp dưới.
-Thu thập, kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.
-Theo dõi, quản lý công nợ của các bên thứ ba như nhà cung cấp, đại lý, đối tác, v.vv..
-Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi nhập vào sổ sách kế toán.
-Chuẩn bị các báo cáo quản trị và các báo cáo khác liên quan.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
- Nữ từ 25-45 tuổi
- Có bằng trung cấp Kế toán trở lên
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi
- Biết sử dụng phần mềm Misa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI
- Thu nhập khởi điểm: Trao đổi khi phỏng vấn + phụ cấp + BHXH
- Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.
- Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH, …theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 46 Tân Hà, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job358784
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 55 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 52 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 97 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Hạn nộp: 18/10/2025
Hải Dương Hải Phòng Còn 23 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 36 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 66 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Kavi
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LEVER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 55 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 52 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM & DV Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH TM & DV Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI PHÁT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM Xây dựng Diệu Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH TM Xây dựng Diệu Long
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS NGP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH LOGISTICS NGP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NEW-T LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NEW-T LOGISTICS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Samco Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHÚC HƯNG VƯỢNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN PHÚC HƯNG VƯỢNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Samco Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần SPT Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần SPT Hải Phòng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AACHEN SV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần tập đoàn Hùng Cường làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần tập đoàn Hùng Cường
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Huy Bảo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp New World Fashion Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận New World Fashion Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TENOWO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TENOWO HẢI PHÒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Gỗ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất Nội Thất Gỗ Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm