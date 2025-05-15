Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 46 Tân Hà, Lãm Hà, Kiến An, Kiến An, Quận Kiến An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm tổng hợp, đối chiếu và lập báo cáo toàn bộ các hoạt động Tài chính – Kế toán của công ty, Kế toán tổng hợp là hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các Nhân viên kế toán cấp dưới.

-Thu thập, kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

-Theo dõi, quản lý công nợ của các bên thứ ba như nhà cung cấp, đại lý, đối tác, v.vv..

-Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi nhập vào sổ sách kế toán.

-Chuẩn bị các báo cáo quản trị và các báo cáo khác liên quan.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

- Nữ từ 25-45 tuổi

- Có bằng trung cấp Kế toán trở lên

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi

- Biết sử dụng phần mềm Misa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

- Thu nhập khởi điểm: Trao đổi khi phỏng vấn + phụ cấp + BHXH

- Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.

- Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH, …theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC

