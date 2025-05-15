Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC
- Hải Phòng: 46 Tân Hà, Lãm Hà, Kiến An, Kiến An, Quận Kiến An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm tổng hợp, đối chiếu và lập báo cáo toàn bộ các hoạt động Tài chính – Kế toán của công ty, Kế toán tổng hợp là hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các Nhân viên kế toán cấp dưới.
-Thu thập, kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.
-Theo dõi, quản lý công nợ của các bên thứ ba như nhà cung cấp, đại lý, đối tác, v.vv..
-Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ trước khi nhập vào sổ sách kế toán.
-Chuẩn bị các báo cáo quản trị và các báo cáo khác liên quan.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ từ 25-45 tuổi
- Có bằng trung cấp Kế toán trở lên
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi
- Biết sử dụng phần mềm Misa.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập khởi điểm: Trao đổi khi phỏng vấn + phụ cấp + BHXH
- Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.
- Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH, …theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIÊN ÂN PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
