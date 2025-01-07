Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng các kế hoạch quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch marketing của công ty.

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo phù hợp từng chiến dịch.

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook

Theo dõi, phân tích, thông kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

Phối hợp với các phòng ban về công việc chuyên môn cho các hoạt động của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi 24-32 tuổi

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng.

(Chuyên ngành có liên quan đến Sales, Marketing, Quản trị kinh doanh.. là một lợi thế)

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

(Kinh nghiệm về Marketing các sản phẩm thiết bị điện tử tiêu dùng là một lợi thế)

Ưu tiên biết chạy đa nền tảng khác như Tiktok, Youtube,... là lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chỉnh sửa ảnh, edit video,... thông dụng phục vụ công việc .

Có khả năng sáng tạo tốt, tư duy về nội dung tốt.

Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 triệu/tháng

Thưởng % hoa hồng hấp dẫn + Thưởng lễ Tết + Lương tháng thứ 13.

Đóng BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Tham gia các hoạt động team building thường niên tại công ty.

Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE

